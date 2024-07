Ponte Stretto, Salvini “Sarà volano per nuovi investimenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo avviato un cantiere a Taormina per il potenziamento della linea ferroviaria tra Palermo, Catania e Messina: si tratta di una delle principali opere ferroviarie del Mezzogiorno e di un intervento di upgrade tecnologico per la rete regionale”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rispondendo a un’interrogazione nel corso del Question Time alla Camera.

“Dopo decenni di mancati investimenti stiamo attuando una serie di risposte concrete per collegare l’Italia intera, mettendo al centro la mobilità dei cittadini del sud – continua Salvini -. Il Ponte sullo Stretto risponde pienamente all’esigenza di potenziare i collegamenti trasportistici del paese: una nuova infrastruttura è sempre volano per nuovi investimenti, con notevoli ricadute occupazionali per tutti i cittadini”.

