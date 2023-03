Ponte sullo stretto, Basile: “Bene ma servono infrastrutture”

Il sindaco: "Non serve alla città ma all'Europa"

MESSINA – “Ritengo, facendo una provocazione, che il Ponte possa servire come pretesto per realizzare anche altre opere infrastrutturali importanti che la Sicilia attende da anni come il raddoppio del binario ferroviario o autostrade in sicurezza e qualificate. Ritengo che il Ponte anche per questo questo potrebbe essere economicamente una proposta valida per il territorio”. Così il sindaco di Messina Federico Basile, commenta il via libera del Cdm all’opera.

Basile: “Il Ponte non serve a Messina ma all’Europa”

“Ritengo altresì – prosegue Basile – che il Ponte possa essere un’infrastruttura valida dal punto di vista economico anche per l’indotto, ad esempio noi abbiamo un’interlocuzione con il Maxi o con altre realtà culturali che possono creare, se inserite nel contesto del Ponte, punti di richiamo importante”. “Ricordiamo che il Ponte non serve a Messina ma all’Europa, – conclude Basile – può diventare una risorsa economica valida anche per il territorio se si creano appunto le infrastrutture collegate e quei centri culturali e di attrattiva in parte collegati al Ponte per dare loro una maggiore valorizzazione”.

“Finalmente un governo che ha deciso di costruire un’opera infrastrutturale determinante per il rilancio dell’economia della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno, per la mobilità dei cittadini e per il turismo”. Lo dice Ivo Blandina, vicepresidente vicario di Sicindustria, intervenendo nel dibattito sulla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Grazie al Ponte sarà possibile avvicinare i siciliani al resto d’Europa. Spero che la costruzione sia avviata in tempi brevi, per non lasciarsi sfuggire la possibilità di consolidare il traffico delle merci, le relazioni commerciali, l’attività turistica, ma anche l’economia determinata dalla ricchezza di produzione agricola”, conclude.