Ponti del 2023, l’elenco completo di tutte le occasioni di vacanza

Tutti i giorni in cui sarà tempo per un viaggio o per staccare dal lavoro

1' DI LETTURA Se il 2022 è stato un po’ sfortunato, con festività cadute regolarmente nei weekend, il 2023 si preannuncia essere un anno pieno di occasioni di vacanza. Si parte dall’epifania che cadrà di venerdì e sarà l’occasione per poter fare tre giorni di riposo no stop. Poi ci sarà Pasqua che cade il 9 aprile e che consentirà il riposo dall’8 al 10. Primo ponte lungo potrà essere consentita dal 25 aprile, che cade di martedì. Chi vorrà quindi potrà trascorrere da sabato 22 a martedì 25, quattro giorni di ferie rinunciando a un solo giorno lavorativo. Altri tre giorni di ponte sarà possibile farli in occasione del primo maggio che quest’anno sarà di lunedì. Vacanze quindi dal 29 aprile al giorno della festa dei lavoratori. Il 2 giugno, che cade di venerdì, sarà un’altra occasione utile per tre giorni di ponte fino al 4 giugno. Poi c’è Ferragosto. Il 15 agosto è martedì. Sono garantiti quindi 4 giorni di ponte dal 12 al 15. Ognissanti cade di mercoledì, chi vorrà prendere le ferie in occasione del primo novembre quindi rinunciando a due giorni lavorativi potrà fare 5 giorni di vacanza. Il ponte dell’immacolata sarà di tre giorni. Da venerdì 8 a domenica 10. Mentre di 4 giorni il ponte di Natale. Da sabato 23 a martedì 26, giorno di Santo Stefano.

