I ponti lunghi del 2024: quasi un mese di vacanza con 5 giorni di ferie

Grandi occasioni ad aprile e dicembre

ROMA – Così come è stato per il 2023, anche nel 2024 ci sono tante opportunità per dei lunghi ponti agganciati alle festività. Sono un po’ di meno dell’anno passato ma, per chi non lavora nel weekend, con 5 giorni di ferie si può ottenere quasi un mese di vacanza: 24 giorni, per l’esattezza.

Poche occasioni fino a Pasquetta

A cominciare dalla prima festività, quella di Capodanno, che cade di lunedì e allunga automaticamente il weekend. C’è, tuttavia, l’Epifania che non offre grandi opportunità, dato che il 6 gennaio è sabato. A febbraio non ci sono rossi di calendario, ma possono esserci alcune vacanze per il periodo di carnevale (dal 3 al 13 febbraio). E, ovviamente, non ci sono occasioni di ponti per la domenica di Pasqua (31 marzo) e il lunedì di Pasquetta (1 aprile).

Grande opportunità a cavallo fra aprile e maggio

La prima, grande occasione arriva a cavallo fra aprile e maggio: si possono ‘unire’ la festa della Liberazione e quella dei Lavoratori. Il 25 aprile, infatti, cade di giovedì: prendendo un giorno di ferie il 26, così, si possono fare quattro giorni di vacanza. E non è tutto, dato che aggiungendo le ferie per il 29 e 30 aprile ci si collega direttamente all’1 maggio: 7 giorni di vacanza consecutivi. Che, per chi ha più ferie a disposizione, possono diventare addirittura 11 non lavorando il 2 e il 3 maggio.

Fra la fine della primavera e l’estate ci sono poche occasioni. Dato che la festa della Repubblica del 2 giungo cade di domenica, bisogna guardare direttamente a Ferragosto: il 15 agosto è un giovedì, dando l’opportunità di fare un weekend lungo da 4 giorni.

La fine dell’anno

Fra novembre e dicembre, tornano le occasioni. Il giorni di Tutti i Santi cade di venerdì e, senza ferie, si può allungare il fine settimana. Se a dicembre non si può organizzare granché per la giornata dell’Immacolata dell’8 dicembre, che cade di domenica, ci si può rifare nel periodo natalizio: il 25 è un mercoledì e il 26 un giovedì, quindi con un giorno di ferie (venerdì 27 dicembre) si possono prolungare le vacanze fino al 29.