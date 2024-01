Porta a porta, Lagalla: “A Palermo no al limite di 30 chilometri orari”

Cosa ha detto il primo cittadino

PALERMO – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla è contrario ai limiti dei 30 all’ora per la velocità delle auto nei centri cittadini. Lo ha detto a Porta a porta, la trasmissione condotta da Bruno Vespa, registrata nel pomeriggio, e che andrà in onda questa sera su Rai 1.

Le dichiarazioni del sindaco

“Nessuno è pregiudizialmente contrario ad una misura prevista da un provvedimento ministeriale che nel febbraio 2023 ha fornito alle città alcune risorse per la messa in sicurezza e la protezione del traffico pedonale rispetto a quello veicolare – ha detto il sindaco – ma noi siamo convinti che la misura dei 30 all’ora difficilmente possa o debba riguardare l’intera area cittadina che peraltro, nella situazione specifica di Palermo, è molto variegata sia per tipologia delle strade, sia per le caratteristiche del traffico”. “Noi abbiamo puntato molto sulle zone a traffico limitato nell’area centrale della città e sulle aree di pedonalizzazione – ha proseguito Lagalla – il limite dei 30 all’ora lo sperimenteremo, da qui a qualche mese, solo su un’area limitrofa ad un insediamento universitario dove c’è la massima presenza degli studenti”. Il sindaco di Palermo ha ricordato anche gli interventi per limitare l’uso pericoloso dei monopattini. “Nelle zone di massima pedonalizzazione – ha detto Lagalla – abbiamo consentito il transito solo in alcune fasce orarie e lo abbiamo vietato nelle ore di picco del traffico pedonale proprio perché andavamo incontro a fatti incresciosi e pericolosi”.