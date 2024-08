Porticello, i sorrisi dello chef e il rimpianto: “Eri una persona speciale”

Il dolore per il membro dell'equipaggio ritrovato

PALERMO- Era un uomo allegro e sorridente Recaldo Thomas, lo chef morto nel naufragio del veliero Bayesian, scomparso nelle acque di Porticello. Il suo corpo è stato recuperato, mentre, ancora oggi, si cercano i corpi dei sei dispersi.

Tante foto, sui social lo ritraggono in momenti spensierati e felici. E tanti sono i post di rimpianto e dolore che lo stanno commemorando.

Si legge: “Ci mancherai tanto, tanto tanto carissimo amico mio. Un onore e un piacere essere stato tuo amico”. E ancora: “Aveva un sorriso gigante per illuminare una stanza, un uomo gentile, dal cuore enorme”. Qualcuno ha cucinato un piatto speciale, in onore dello chef scomparso. Un buon modo per fare memoria.

Anche oggi, in questo mercoledì, i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno operando. Cercheranno di entrare nelle cabine, dove potrebbero esserci i corpi.