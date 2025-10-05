Porto Empedocle, i soccorsi: due migranti sono morti di freddo

L'operazione della nave Humanity1

PORTO EMPEDOCLE – La nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity è approdata nel porto sicuro assegnato dopo l’iniziale indicazione di Bari. A bordo dell’imbarcazione ci sono 34 migranti e 2 cadaveri.

Porto Empedocle, migranti morti di freddo

Avevano 28 anni e 30 i due migranti sudanesi morti dopo il soccorso fatto dall’equipaggio della nave ong Humanity1 e sbarcati stamattina, già esanimi, assieme a 34 sopravvissuti. I due sono stati male subito dopo il salvataggio e a nulla è servito il tentativo di rianimazione.

L’ispezione cadaverica effettuata ha accertato che sono morti per arresto cardio-circolatorio determinato da ipotermia prolungata. Acquisiti anche le impronte digitali e il Dna delle due vittime.