Portopalo di Capo Passero, attiva una postazione del 118

La Seus: "Provvedimento temporaneo su input dell'assessorato della Salute"

1' DI LETTURA

SIRACUSA – “A Portopalo di Capo Passero è stata attivata per il periodo estivo e fino al 20 ottobre 2023 una postazione del 118”. Lo comunica il presidente della Seus, Riccardo Castro, aggiungendo: “Così come da input dell’Assessorato regionale della Salute, in particolare del Dipartimento per la Pianificazione strategica guidato dal dirigente generale Salvatore Iacolino, il provvedimento è stato assunto in considerazione del notevole incremento turistico che si registra in questa zona ogni estate”.

Castro aggiunge: “Nel dettaglio è prevista a Portopalo di Capo Passero la dislocazione momentanea e in maniera alternata delle vicine postazioni di Buccheri e Buscemi, dove invece in estate gli interventi del 118 sono di esiguo numero”.