I nuovi prezzi scatteranno da lunedì 24 luglio

ROMA – Poste, aumentano le tariffe delle spedizioni, dalle lettere semplici alle raccomandate. Da lunedì 24 luglio scatteranno le nuove tariffe.

L’aumento, autorizzato dall’Agcom, prevede che l’invio in posta ordinaria all’interno dell’Italia (20 grammi) costerà 1,25 euro invece di 1,20 euro; la posta prioritaria per l’interno del Paese (100 grammi) sale da 2,80 a 2,90 euro. La raccomandata interna (per 20 grammi) passa da 5,60 a 5,80 euro.