Posteggiatore abusivo ucciso a Catania, indagato parla di legittima difesa

La lite e l’omicidio in corso Sicilia

CATANIA – Una disputa per la gestione di un parcheggio sarebbe all’origine della lite tra due posteggiatori abusivi che ha portato alla morte di Alessandro Indurre, 40 anni. L’uomo è stato ferito mortalmente con un’arma da taglio da Habtom Hailu, 37 anni, etiope, davanti a un parcheggio di un supermercato in corso Sicilia, nel centro di Catania.

L’interrogatorio dell’indagato

Durante l’interrogatorio in carcere davanti al procuratore aggiunto Fabio Scavone e alla sostituta Martina Nunziata Bonfiglio, Hailu ha confermato di aver colpito il rivale, ma ha sostenuto di averlo fatto per legittima difesa, affermando di essere stato costretto a reagire per non soccombere. Questa versione sarà confrontata con i video dell’aggressione e con le testimonianze raccolte sul posto dalla Polizia.

Domani la Procura depositerà nella segreteria del Gip la richiesta di convalida del fermo emesso dalla polizia giudiziaria di Arma e Squadra mobile, sollecitando l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 37enne. Hailu era stato bloccato poche ore dopo il delitto dai Carabinieri mentre si lavava le mani sporche di sangue in una fontanella pubblica di via Aretusea. Sarà inoltre disposta l’autopsia sulla vittima.