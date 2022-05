Pozzallo, tragico incidente: muore una donna, ferito il marito

L'auto è finita contro un muro

1' DI LETTURA

Una donna di 43 anni, di origini albanesi ma residente a Pozzallo, è morta ed il marito è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo verificatosi alla periferia di Pozzallo I due coniugi, stavano percorrendo a bordo della loro Fiat Multipla la Strada provinciale 66 che collega Pozzallo con la località di Santa Maria del Focallo, quando per cause ancora tutte da accertare l’auto è finita contro un muro di una abitazione privata.

Tornavano a casa dal lavoro

Sembra che i due coniugi fossero di rientro a casa dopo la giornata lavorativa. Scattati i soccorsi, sul luogo sono arrivate le ambulanze del 118, per prestare le prime cure. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il marito, che ha riportato un politrauma, è stato trasportato all’ospedale “Maggiore- Nino Baglieri” di Modica