Pozzallo, la protesta del sindaco: “Niente posti, sul pullman non si sale”

La denuncia di Ammatuna

POZZALLO (RAGUSA) – “Che l’Ast sia un’Azienda di fatto fallita, è ormai sotto gli occhi di tutti, che i trasporti in Sicilia attraversano uno stato comatoso nessuno può negarlo, ma quello che è accaduto nella mattina di oggi a Pozzallo, alla fermata del pullman in partenza per Catania, con decine decine di turisti e cittadini, a cui è stato impedito di salire sul pullman per mancanza di posti a sedere, è un’immagine assolutamente inaccettabile per un Paese civile che deve assicurare un minimo di decoro e di sufficiente funzionalità”. Lo afferma i sindaco di Pozzallo nel ragusano Roberto Ammatuna.

“Dopo la disastrosa situazione della crisi idrica, l’assoluta inadeguatezza degli obsoleti impianti dei rifiuti, i trasporti rappresentano un settore e un servizio di straordinaria importanza per lo sviluppo del turismo. – aggiunge – Ma il Presidente della Regione e la sua Giunta sono in tutt’altre faccende affaccendati, tutti impegnati a portare avanti una politica di spartizione di posti di potere come mai era accaduto nel passato”.

“I Comuni possono fare tutti gli sforzi possibili, migliorare l’arredo e rendere più efficienti i servizi comunali, ma di fronte a questa classe politica dirigente che governa la Regione si corre il rischio di fare crollare tutto”, conclude.