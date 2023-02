Precari Covid, i sindacati confederali: “Lavoriamo a soluzione stabile”

Fp Cgil, Nidil Cgil, Cisl Fp, Felsa Cisl, Uil Fpl e Uil Temp chiedono di essere ascoltati

Un tavolo urgente presso l’assessorato alla Salute per definire una soluzione che riguardi i precari Covid all’interno del protocollo per la stabilizzazione del personale precario a cui forze sindacali e Regione stanno già lavorando. È questa la richiesta che Gaetano Agliozzo della Fp Cgil e Andrea Gattuso della Nidil Cgil, Paolo Montera della Cisl Fp e Giuseppe Cusimano della Felsa Cisl, Salvatore Sampino della Uil Fpl e Danilo Borrelli della Uil Temp, formulano all’assessore Giovanna Volo con l’avvicinarsi della scadenza del bimestre di proroga dei contratti al termine del quale il bacino di lavoratori Covid potrebbe rimanere senza un posto di lavoro.

“Siamo per il superamento di ogni forma di precariato”, spiegano i sindacalisti aggiungendo: “E per questo siamo pronti a scendere in piazza a tutela dei precari Covid. Auspichiamo che la soluzione possa arrivare prima e in tal senso le nostre sigle attiveranno le loro energie a ogni livello per definire una soluzione stabile evitando così di procedere con proroghe di corto respiro come finora è avvenuto”.