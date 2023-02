Precari Covid, Volo: “Nessuna proroga per tecnici e amministrativi”

Fumata nera. "Valuteremo altre soluzioni"

PALERMO – Grazie, ma no. Almeno per adesso. Assomiglia a un “poi vedremo”, il blando impegno dell’assessore alla Salute Giovanna Volo a stabilizzare i precari amministrativi e tecnici dell’emergenza Covid. Dopo l’ultima proroga non ce ne saranno altre. E la protesta davanti alla Presidenza della Regione si conclude con una doccia gelata. Apertura invece sull’ingresso nei ruoli pubblici di sanitari e parasanitari, se non altro per affrontare le carenze strutturali d’organico.

“A fine dicembre, in una situazione ancora di incertezza legata alla pandemia di Covid, con grande senso di responsabilità, la giunta di governo e l’Assemblea regionale siciliana hanno approvato una norma per la proroga di due mesi dei contratti del personale precario amministrativo e tecnico”, spiega l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, in seguito all’incontro avuto con le organizzazioni sindacali che nel pomeriggio hanno organizzato un sit in di protesta dei precari Covid in piazza Indipendenza a Palermo.

“Ad oggi, invece – aggiunge l’assessore Volo -, alla luce della nuova valutazione dell’emergenza e della normativa nazionale, non essendoci più esigenze particolari di gestione, risulta impossibile, tanto per l’esecutivo che per il parlamento regionali, nell’immediatezza, intervenire con nuove proroghe”.

“Resta ferma, comunque, l’intenzione del governo Schifani e dell’Ars di continuare a valutare soluzioni che in futuro possano essere sostenibili e riconoscere a questo personale l’impegno svolto nel momento di crisi – assicura Volo -. Diverso il ragionamento, invece, per il personale sanitario e parasanitario, come annunciato dal presidente della Regione oggi, che può essere implementato nel sistema sanitario regionale lì dove risultino croniche carenze di organico. Anche su questo abbiamo aperto il confronto con gli enti e le aziende per arrivare a una soluzione al più presto”.

Cisl Fp Sicilia: “Fumata nera, continuiamo a chiedere la proroga”

I sindacati, primo fra tutti la Cisl Fp Sicilia, dopo la fumata nera sulla proroga dei contratti del personale Covid, in scadenza domani, nei ruoli amministrativo e tecnico, sono pronti a battagliare: “Abbiamo chiesto all’assessore Volo la proroga di tutti i contratti in scadenza del personale Covid e che tale proroga valga sia per il personale amministrativo che per il personale tecnico”, sottolineano Paolo Montera e Marco Corrao, segretario generale e segretario regionale con delega alla Sanità della Cisl Fp Sicilia.

“Come Cisl Fp, a livello nazionale e regionale, siamo impegnati – aggiungono i sindacalisti -, perché tutto il precariato, assunto durante l’emergenza Covid, abbia la possibilità di essere stabilizzato. Chiediamo che anche le competenze tecniche acquisite non vadano disperse. Per questo abbiamo sollecitato Governo e Parlamento regionali”.

“Domani scadono i contratti ed è necessario – concludono i sindacalisti – che sia prevista una proroga, in via amministrativa o legislativa considerato che la prima proroga, avvenuta con legge regionale, non è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco perché abbiamo chiesto a Governo e Parlamento regionali di procedere. La politica prenda coscienza che questo problema, più volte rinviato, deve essere risolto e abbia quindi il coraggio di assumersi le sue responsabilità”.