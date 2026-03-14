L'incidente nella notte

Due fidanzati sono morti in un incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 13 marzo, in località Ripe Rosse, a Montecorice, in provincia di Salerno. Lui aveva 29 anni, lei 24.

Viaggiavano a bordo di Volkswagen Polo che, dopo l’impatto con un altro mezzo, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri.

L’auto è stata individuata da una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli. I soccorritori hanno operato per diverse ore sia dal mare sia dall’alto per individuare i due corpi tra gli scogli.

Il conducente dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente, un furgone Citroën Jumper, è rimasto lievemente ferito.