Prelievo multiorgano all’ospedale di Lentini su una donna

Il fegato e i reni sono stati trasferiti all'Ismett di Palermo, le cornee alla Banca degli occhi di Mestre

LENTINI (SIRACUSA) – Nell’ospedale di Lentini, in provincia di Siracusa, è stato eseguito un prelievo multiorgano su una donna ricoverata per emorragia cerebrale massiva nel reparto di Rianimazione diretto da Laura Condorelli. Gli organi donati, il fegato e i reni sono stati trasferiti all’Ismett di Palermo, le cornee alla Banca degli occhi di Mestre.

La donazione è avvenuta grazie alla generosità e nobiltà d’animo della famiglia, che in un momento di grande dolore, ha espresso il consenso alla donazione degli organi, regalando la speranza a chi aspetta un organo per continuare a vivere, dice l’Asp di Siracusa.

“Un sincero ringraziamento va alla famiglia della donatrice – dice il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone – che ha dimostrato grande forza ed amore per la vita e per il prossimo, in un momento di profondo dolore. La cultura della donazione è sempre più diffusa tra la popolazione grazie alle massicce campagne di informazione e la rete regionale di collaborazione e la formazione continua sono fondamentali affinché il personale sanitario possa adoperarsi nella migliore forma di integrazione multidisciplinare, con alti livelli di professionalità e di vicinanza e sostegno ai familiari del donatore”.

Le procedure per l’accertamento della morte cerebrale e della donazione sono state coordinate da Graziella Basso, responsabile del Coordinamento per i Prelievi e Trapianti dell’Asp di Siracusa, in collaborazione con il Centro regionale Trapianti ed ha coinvolto attivamente, assieme all’equipe dell’Ismett di Palermo, tutto il presidio ospedaliero di Lentini, dalla direzione sanitaria diretta da Andrea Conti, al personale medico, infermieristico e tecnico della sala operatoria e dei diversi reparti coinvolti, conclude l’Asp.