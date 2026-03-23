 Premio Angelo D’Arrigo ad Amalia Ercoli Finzi
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Premio Angelo D’Arrigo ad Amalia Ercoli Finzi

Ricordando l'uomo che "voleva con le aquile"
1 min di lettura

ROMA – Sarà Amalia Ercoli Finzi, tra le massime esperte mondiali nel settore aerospaziale e consulente di Nasa, Esa e Asi, la vincitrice del Premio dedicato a Angelo D’Arrigo, celebre per le sue imprese in deltaplano e ricordato come l’uomo che “volava con le aquile”.

La cerimonia di consegna si terrà il 25 marzo a Roma, presso il complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, nell’ambito della serata “Angelo D’Arrigo – Vent’anni di cielo”, organizzata dalla Fondazione a lui intitolata insieme al Centro internazionale Antinoo per l’Arte – Marguerite Yourcenar, in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa.

“Angelo diceva sempre che il cielo non appartiene a chi lo sfida, ma a chi lo rispetta – ha dichiarato Laura Mancuso, moglie dell’aviatore –. Sono felice che il suo nome sia legato a una donna come Amalia Ercoli Finzi, in cui ritrovo la stessa curiosità e capacità di guardare oltre”.

A chiudere la serata sarà “L’Ala di Angelo”, un momento simbolico e partecipativo in cui il pubblico sarà invitato a lasciare pensieri e sogni, creando un’ala ideale costruita dalla memoria condivisa.

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