Premio “Valore donna”, a Catania premiate otto personalità “eccezionali”

Evento promosso dalla presidenza del Consiglio comunale

CATANIA – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo 2024, si è tenuta la seconda edizione del Premio Valore Donna nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti a Catania. L’evento, promosso e organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale presieduta da Sebastiano Anastasi e dal Lions Club Catania for an Absolute Serve presieduto da Tania Occhipinti, ha celebrato il talento e l’impegno di otto donne straordinarie che si sono distinte in vari settori professionali e sociali.

Le premiate, vere e proprie eccellenze del territorio catanese e siciliano, sono:

Maria Rosa Acagnino , magistrata

, magistrata Carla Basile , artista soprano

, artista soprano Veruska Costanzo , medica di base, ricercatrice

, medica di base, ricercatrice Maria Elvira De Caroli , già docente universitaria

, già docente universitaria Rossella Fisichella , medica chirurga ospedaliera

, medica chirurga ospedaliera Rita Puglisi , presidente dell’Unione Italiana Ciechi – sezione di Catania

, presidente dell’Unione Italiana Ciechi – sezione di Catania Rosa Torre , notaia

, notaia Marilisa Spironello, storica dell’arte

La cerimonia si è aperta con la relazione di Maria Elvira De Caroli su “Le donne nella psicologia e la psicologia delle donne”, un tema di grande attualità che ha sottolineato il ruolo fondamentale delle donne nella società.

“Traguardi importanti”

“Le eccellenze femminili premiate oggi sono la dimostrazione concreta che le donne possono raggiungere traguardi importanti in qualsiasi ambito, senza dover rinunciare alla propria femminilità o famiglia”, ha affermato il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi. “Il Premio Valore Donna vuole essere un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa portare a un cambiamento positivo nella società.”

Sono intervenuti all’evento la presidente della VIII commissione consiliare Pari opportunità Melania Miraglia, la presidente della VI ccp Sanità Serena Spoto, la presidente della IV ccp Statuto Gianina Ciancio e le altre consigliere Melania Monteleone, Valentina Saglimbene, Anna Vullo.

I presenti

Presenti anche il dott. Salvatore Giacona, past presidente del consiglio dei Governatori (PCC) Multidistretto Italy e GWA (Good Will Ambassador), Antonio Bellia, coordinatore Global Membership Team Lions, Matteo Cannizzaro, presidente V circoscrizione (Catania centro), Giuseppe Salerno, presidente Zona 11, Giuseppe Sortino, presidente Zona 12, Orazio Licciardello, delegato Lions al tema ‘changing the world’, Mirella Furneri, coordinatrice comunicazione esterna Distretto Lions Sicilia, le componenti comitati distrettuali Marcella Caruso, Francesca Scoto e Daniela Simon.

Il Premio Valore Donna rappresenta un importante riconoscimento al valore delle donne e un invito a riflettere sul ruolo fondamentale che esse ricoprono nella costruzione di una società più giusta e inclusiva.