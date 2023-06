Presentata a Catania nuova sala operativa Amts

Sono tre i sistemi fondamentali che regolano la nuova centrale.

1' DI LETTURA

CATANIA. L’Azienda metropolitana trasporti e sosta spa (Amts) ha presentato a Catania la sua nuova sala operativo nella sede dei suoi uffici direzionali e tecnici, nella zona industriale di Catania. L’incontro è avvenuto alla presenza, tra gli altri, del sindaco Enrico Trantino, degli assessori Sergio Parisi (Politiche comunitarie) e Alessandro Porto (Polizia Locale), e dell’amministratore unico di Amts Giacomo Bellavia.



“Questa implementazione del servizio – ha detto Trantino – sarà utile sia in termini di una maggiore efficienza del trasporto pubblico urbano sia per un maggiore controllo del territorio sul fronte della sicurezza. Mobilità e sicurezza sono due temi prioritari per la città, a cui diamo subito risposte concrete. Non mancano certo le capacità strategiche e la città è ancora una volta presa d’assalto dai turisti. La sua fruizione passa anche da una efficiente mobilità urbana. Ringrazio quanti si sono attivati ​​per rendere operativa questa nuova centrale operativa”.



“Si compie oggi – ha detto Bellavia – un ulteriore passo avanti nella politica della mobilità catanese che stiamo attuando giorno per giorno con il Comune. Questa nuova Sala Operativa ci dà la possibilità di controllare pienamente tutto il trasporto pubblico, di monitorare costantemente i nostri autobus e le frequenze e di confrontarle con la nostra tabella programmatica, di gestire al meglio i parcheggi scambiatori ei siti di car e bike sharing. Tre sono i sistemi fondamentali che regolano la nuova centrale: il sistema Avm (Monitoraggio automatico dei veicoli), il sistema di teleassistenza dei parcheggi e il controllo di videosorveglianza delle ciclostazioni Bike Sharing.