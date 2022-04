Palermo 2022, Miceli domenica la presenta la sua candidatura

Alle 18 a Villa Filippina il centrosinistra lancerà la sfida del suo candidato a sindaco

PALERMO – E’ stata programmata per domenica prossima, alle 18, a Villa Filippina, la presentazione pubblica della candidatura a sindaco di Palermo di Franco Miceli. Il candidato dell’area progressista (Pd, M5S, Sinistra civica ecologista) ha incontrato i rappresentanti della coalizione nel tardo pomeriggio di ieri, in via Bentivegna, sede dei Dem a Palermo: “Una riunione – si legge in una nota – convocata per fare il punto su temi di ordine organizzativo prima della presentazione pubblica della candidatura per la corsa a palazzo delle Aquile”.