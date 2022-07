Presidenziali, Barbagallo: “Superato il 10% di affluenza”

Si vota dalle 8 alle 22. LA MAPPA DEI GAZEBO.

CATANIA – “Buon voto a tutti. 43.000 registrazioni superate. Dopo un’ora di voto, superato il 10% di affluenza in tutta la Sicilia. Oggi e’ una grande festa di partecipazione popolare e di esercizio della democrazia. È bello poter votare al mio paese Pedara, ai piedi del municipio dove per tanti anni sono stato sindaco. Grazie a tutti per lo straordinario lavoro di squadra e, in particolare, a tutti i militanti del Pd che in questi giorni si sono mobilitati per le presidenziali22”. Lo scrive il segretario regionale Pd Anthony Barbagallo su Fb a proposito delle primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana. Si vota dalle 8 alle 22 online o nei 32 gazebo dislocati nell’isola. In lizza Caterina Chinnici del Pd, Claudio Fava dei Centopassi, Barbara Floridia del M5s. Sono 43.020 le persone che si sono registrate nella piattaforma per votare alle primarie.

Aggiornamento: alle ore 12 hanno votato 13.793 persone (34%).