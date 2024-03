Presidenziali Usa, Biden e Trump vincono le primarie: sarà rivincita tra i due

Sarà la prima volta dal 1912

Joe Biden e Donald Trump hanno conquistato le rispettive nomination per la Casa Bianca, aggiudicandosi le primarie in Georgia. Il presidente ha ottenuto una vittoria decisiva in quello che è uno degli stati cruciali per la vittoria nelle elezioni presidenziali di novembre. Donald Trump, invece, si è assicurato la nomination repubblicana con le vittorie in Georgia, Mississippi e nello Stato di Washington, il tycoon accetterà formalmente la nomination alla Convention nazionale repubblicana che si terrà a luglio e a quel punto potrebbe trovarsi nella posizione di essere sia candidato nella corsa per la Casa Bianca sia condannato. Trump è stato incriminato in 4 diverse indagini in sede penale e il suo primo processo, incentrato sui pagamenti effettuati a un’attrice hard, avrà inizio il prossimo 25 marzo a New York. Il voto 2024 sarà, dunque, una rivincita tra i due grandi sfidanti del 2020.

La rivincita tra Biden e Trump, la prima tra due presidenti degli Stati Uniti dal 1912, sarà quasi certamente marcata dalle insanabili divisioni politiche e culturali che caratterizzano l’America di questi anni. La Georgia era stata un campo di battaglia fondamentale nelle ultime elezioni presidenziali. Il risultato ha avuto un margine così ristretto che Trump si è ritrovato incriminato per il suo tentativo di “trovare 11.780 voti” e ribaltare la vittoria di Biden.