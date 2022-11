Prevenzione, da domani al 2 dicembre screening gratuiti a Ustica

L'appuntamento al Poliambulatorio dell'isola

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Poliambulatorio di Ustica ospiterà da domani a venerdì 2 dicembre, le “Giornate della prevenzione”, iniziativa dell’Asp di Palermo, già, organizzata nello scorso fine settimana a Lampedusa. Gli operatori dell’equipe itinerante dell’Azienda sanitaria del capoluogo, impegnati da oltre un anno a raggiungere i cittadini nella località di residenza, garantiranno una lunga serie di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto.

In particolare: screening del tumore del collo dell’utero (Pap Test e HPV Test per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni) e screening cardiovascolare (visita, elettrocardiogramma e, in caso di approfondimento, ecocardiografia).

Sarà allestito ad Ustica (sempre nei locali del Poliambulatorio) anche un Punto vaccinale per le somministrazioni anticovid ed antinfluenzali. L’equipe dell’Asp garantirà anche le vaccinazioni domiciliari agli utenti intrasportabili.