Palermo, ecco la maglia 2023/2024 della Puma – FOTO

Questa la prima maglia dei rosanero. All'interno alcune fotografie più dettagliate

Il sito britannico della Puma, nuovo sponsor tecnico del Palermo, ha pubblicato la prima maglia della squadra rosanero edizione 2023/2024. Colletto nero e due tonalità di rosa che si alternano frontalmente compongono la T-shirt casalinga del Palermo. Il prezzo, sul sito della Puma, è indicato attualmente per 70.00 £ (circa 80 euro). In alto la foto in questione.

Il nuovo Home Kit, che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2023/24, è il primo realizzato dal Global Sports Brand che torna dopo dieci anni a essere il Global Technical Partner del club.

Stulac e Buttaro con la nuova maglia

“Il nuovo Home kit celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo, che da sempre rende unici e inconfondibili i kit del club a livello italiano e internazionale. Il design della maglia combina due diverse tonalità di rosa in un elegante gioco di toni chiaro e scuro che si avvicendano creando strisce verticali, per esaltare il colore rosa in diverse intensità. Il riferimento va a una delle prime maglie utilizzate dal Palermo a metà negli anni 80, che presentava appunto un’innovativa combinazione a strisce.

Completano il design della maglia i dettagli in nero nel colletto e nelle maniche, l’immancabile motto #siamoaquile nel retro del collo. Il kit è completato dagli shorts e calzettoni neri con dettagli rosa”, si legge sul sito ufficiale del club rosanero.

Capitan Brunori con la nuova maglia Puma

Insieme al nuovo Kit Home, svelati anche gli sponsor che accompagneranno tutti i kit gara e training della prima squadra nella stagione 23-24.

Kit gara

Main sponsor è Old Wild West, la burgers & steak house ispirata all’ambientazione e allo stile del vecchio West della famiglia Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, azienda di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining.

Second sponsor è Bisaten, brand di Colorificio Giuseppe Di Maria S.p.A. che produce dal 1925 pitture e vernici per l’edilizia professionale e prodotti per rifinire, igienizzare e personalizzare gli ambienti, con oltre 2.000 i rivenditori in tutta Italia.

Ceccaroni e Vasic, nuovi acquisti del Palermo

Il back sponsor è A29, Energy Service Company che ha come mission la progettazione e la realizzazione – sia in ambito residenziale che in ambito industriale – di soluzioni mirate all’efficientamento energetico.

Lo sleeve sponsor è L.T. Costruzioni, impresa edile in continua espansione, che offre soluzioni innovative e su misura per la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di abitazioni private e locali commerciali. LT è anche player leisure sponsor, per la tenuta di rappresentanza dei giocatori.

Lo short sponsor è Nuova Sicilauto è la concessionaria FCA per Palermo e Trapani per tutti i brand del gruppo Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep.

Training & Leisure

Il Training main sponsor è SIAG, azienda napoletana che importa caffè direttamente dalle più pregiate coltivazioni di caffè crudo, per poi cuocere e destinare ai vari confezionamenti

Lo staff leisure sponsor è DL MARMI, specializzata nella lavorazione del marmo per eccellenza, il bianco di Carrara, fino alla distribuzione di lastre e blocchi in travertino, pietra e granito, punto di riferimento nel sud Italia e a Malta, oltre che in una vasta rete territoriale in espansione anche all’estero