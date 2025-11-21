Primarie, Avs: “No a chi ha governato col centrodestra”

I paletti in merito alla proposta di La Vardera

PALERMO – Alleanza Verdi Sinistra apre alle primarie proposte dal leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, ma fissa paletti precisi per evitare “gli errori che hanno portato al disastro del 2022”.

È quanto sostengono Alessandra Minniti, Pierpaolo Montalto e Fabio Giambrone, vertici regionali di Avs, che chiedono un confronto immediato e una definizione netta dei confini del campo progressista in vista delle prossime regionali.

Per Avs le primarie possono essere uno strumento utile, ma solo se accompagnate da regole stringenti e da un percorso politico trasparente. Il riferimento è alla candidatura dell’ex eurodeputata Caterina Chinnici, indicata allora come rappresentante del centrosinistra e oggi in Forza Italia. Una vicenda che, ricordano, contribuì alla frattura con il Movimento 5 Stelle e al crollo della coalizione.

I vertici di Avs chiedono inoltre di ampliare il confronto alle realtà sociali e sindacali che “condividono valori e battaglie” con il mondo progressista, per evitare un nuovo collasso politico come quello dell’ultima competizione regionale.

Il punto centrale, però, è la definizione dei confini politici della coalizione. Per questo AVS propone un codice etico che escluda candidature e sigle provenienti da esperienze di governo con il centrodestra o riconducibili all’area della vecchia Democrazia Cristiana cuffariana. “Troppi – denunciano – stanno cercando nuovi approdi in vista delle elezioni”.

Con regole chiare, sostengono, la scelta del candidato alla presidenza “non sarà un problema, con o senza primarie”.