Di padre...in figlio: Miccoli e Amauri nella Primavera del Palermo

I figli dei due bomber allenati da mister Del Grosso

Il Palermo Primavera si arricchisce di storie nuove, con uno sguardo al passato. Diego Miccoli, figlio dell’ex attaccante rosanero Fabrizio, è da poco diventato nuovo calciatore della cantera del Palermo allenato da Cristiano Del Grosso. Per lui le precedenti esperienze sono nei settori giovanili di Salernitana e Sampdoria.

Da qualche giorno, insieme a Diego, c’è un’altra storia intrigante che riguarda proprio la Primavera: quella di Hugo Leonardo de Oliveira, figlio dell’ex bomber Amauri, anche lui ovviamente con un passato importante a Palermo. Dopo aver vestito le maglie del Lecce e del Rayo Vallecano, anche il giovane de Oliveira adesso gioca per il Palermo.

Due eredità non da poco che quasi casualmente si ritrovano insieme con la maglia del Palermo, esattamente come i loro padri. Di padre… in figlio! Miccoli e Amauri di nuovo in rosanero, stavolta in Primavera. In bocca al lupo picciotti”, scrive il club di viale del Fante sui propri canali socia. In alto la foto in questione.