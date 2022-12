Primo atto dell’Antimafia regionale, omaggio alle vittime di Cosa nostra

Corone di fiori per Mattarella, La Torre, Di Salvo e tutti i caduti nella lotta ai clan

1' DI LETTURA

PALERMO – Questa mattina, a Palermo, il presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici ha deposto una corona di fiori in tre luoghi-simbolo della memoria e della lotta alla mafia: di fronte la lapide in ricordo dell’allora presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, di fronte la lapide in ricordo dell’allora segretario regionale del Pci Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo, e di fronte il monumento ai caduti nella lotta contro la mafia in piazza XIII Vittime.



Insieme con Cracolici c’erano i vicepresidenti della commissione Ismaele La Vardera e Riccardo Gennuso, la segretaria della commissione Roberta Schillaci e la componente della commissione Marianna Caronia.