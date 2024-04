Primo sì per i Consigli comunali dei giovani, dalla commissione ok al ddl

Abbate: "Avviciniamo i giovani alle istituzioni"

PALERMO – “La Regione Siciliana, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, al fine di dare concreta applicazione della Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, promuove la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali attraverso l’istituzione dei Consigli comunali dei giovani”. Approvato in commissione Affari istituzionali all’Ars il ddl con gli emendamenti che regolamentano la creazione e la successiva organizzazione dei consigli comunali dei giovani in Sicilia.

Il ddl sui consigli comunali dei giovani

Organi che dovranno essere formati da un numero di studenti pari al numero dei consiglieri comunali previsti per quel Comune. La partecipazione è riservata agli studenti che frequentano le ultime classi della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado. Tra le varie prerogative, secondo il ddl approvato dalla commissione presieduta da Ignazio Abbate, la possibilità di presentare osservazioni e proposte al Consiglio Comunale e alla Giunta anche al fine di adozioni di eventuali atti amministrativi; formulare bozze di interrogazioni consiliari al sindaco e agli assessori.

La copertura finanziaria

I componenti dei consigli comunali baby potranno anche promuovere sedute congiunte delle assemble cittadine. Per tale scopo è stato programmato uno stanziamento da 500mila euro da dividersi tra tutti i comuni che aderiranno all’iniziativa tramite un trasferimento di parte corrente dall’assessorato agli Enti locali. “L’assessorato istituirà anche la Rete regionale dei Consigli comunali o metropolitani dei giovani con il compito di svolgere attività di supporto ai Consigli dei giovani nonché di fornire assistenza tecnica per l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali – dice Abbate -. In questo intendiamo responsabilizzare i ragazzi fin dalla più tenera età, rendendoli parte del meccanismo burocratico e politico che è alla base della vita quotidiano di ogni Comune”.

Abbate: “Presto il passaggio in commissione Bilancio”

Abbate poi aggiunge: “Per stimolare l’iniziativa abbiamo pensato anche ad una premiazione di tre progetti elaborati dai consigli comunali dei giovani, che si contraddistinguono per originalità e capacità nel promuovere la consapevolezza dell’importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico. Ci tenevo particolarmente a questo progetto in cui credo fermamente e per il quale è stata prevista una adeguata copertura finanziaria in modo dai fornire ai Comuni gli strumenti necessari alla promozione, organizzazione e sviluppo di questi organi politici giovanili. Ringrazio tutti i componenti della commissione e il governo per aver supportato e votato all’unanimità il ddl approvato in Commissione. A breve approderà in commissione Bilancio per ricevere la copertura finanziaria da parte del governo”.