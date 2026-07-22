 Priolo, il Tar respinge il ricorso contro lo scioglimento del Consiglio comunale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Priolo, il Tar respinge il ricorso contro lo scioglimento del Consiglio comunale

tar catania
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Confermata la regolarità degli atti
giustizia amministrativa
di
1 min di lettura

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato da sei ex consiglieri comunali di Priolo Gargallo contro il provvedimento regionale che aveva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale.

La sentenza ha confermato la regolarità dell’ultima seduta consiliare, delle votazioni e degli atti amministrativi adottati dall’Aula.

I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale del 23 febbraio scorso, relativa al Documento unico di programmazione 2026-2027-2028, e del decreto presidenziale del 19 marzo, con il quale il presidente della Regione Siciliana aveva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale nominando un commissario straordinario.

Leggi anche

Ciclone Harry, via ai ristori per la pesca: ammessi 131 operatori siciliani

Incendi, Schifani nella sala operativa: “Non abbassiamo la guardia”

Ars, niente ‘manovrina finanziaria’ prima della pausa estiva

Il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha commentato la decisione del Tribunale amministrativo regionale sostenendo che “nonostante i ripetuti tentativi della minoranza di creare disordini, provocazioni e caos nel corso delle sedute, con il chiaro intento di paralizzare i lavori d’Aula, la Presidenza ha sempre garantito il rispetto della legge, dei regolamenti e delle procedure”.

Secondo il primo cittadino, la pronuncia del Tar “rende il giusto merito a chi ha operato unicamente a tutela delle istituzioni e della comunità”.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI