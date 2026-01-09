Priolo, era scomparso da tre giorni: 62enne ritrovato morto

Era stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone

SIRACUSA – È stato trovato il corpo senza vita di Francesco Cavallaro, 62 anni, di Priolo (Siracusa).

L’uomo era scomparso alcuni giorni fa ed è stato trovato senza vita nei pressi dell’ex stazione ferroviaria. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica.

Priolo, ritrovato 62enne privo di vita

A segnalare la scomparsa era stato il sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Era stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Le squadre, composte da forze dell’ordine e Protezione civile, con l’impiego di volontari, avevano effettuato perlustrazioni a piedi, con unità cinofile e droni, in una vasta area.