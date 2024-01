Privatizzazione di Poste, Dc: “Preoccupati, tavolo di confronto”

Bonanno e Forzinetti: "Ricadute sul territorio"

PALERMO – “Da dipendente di Poste Italiane e da rappresentante dei cittadini in consiglio comunale non posso che guardare con grande attenzione e preoccupazione al programma di ulteriore privatizzazione che rischia di coinvolgere la più grande azienda italiana. Raccolgo quotidianamente i timori dei colleghi ma anche dei rappresentanti sindacali che lamentano i rischi di un piano di privatizzazione calato dall’alto senza essere stati preventivamente ascoltati. Come forza politica siamo stati i primi ad opporci con ferma contrarietà a questa decisione del governo nazionale e stiamo lavorando per portare sui tavoli istituzioni il problema, continuerò a battermi in ogni sede affinché non si proceda con alcuna ulteriore cessione di quote societarie nell’interesse dell’azienda, dei lavoratori e dei cittadini. Non servono passerelle prive di effetti ma atti politici concreti e forti, per questo motivo ho chiesto all’Assessore Forzinetti di convocare ufficialmente un incontro sul tema e contestualmente di costituire un tavolo di confronto permanente che possa vigilare sui processi in atto e sui possibili effetti”. Queste le parole di Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana al comune di Palermo.

Forzinetti: “Uffici presidio dello Stato”

“Il piano di privatizzazioni varato dal governo nazionale ci pone di fronte all’esigenza istituzionale di approfondire gli effetti che lo stesso avrebbe sulle aziende, sui cittadini e sui lavoratori. Con particolare riferimento a Poste Italiane, prima azienda del paese con oltre 100.000 dipendenti, presidio dello Stato nei quartieri e nei comuni più piccoli dello stivale, sono numerose le segnalazioni e crescente il sentimento di preoccupazione dei lavoratori. Per questo motivo, per dare un segnale concreto di attenzione, ho deciso di convocare un tavolo di confronto con i sindacati di categoria con l’obiettivo di approfondire gli effetti che il piano di privatizzazione produrrebbe sull’azienda, sui lavoratori e sui servizi ai cittadini”. Lo ha detto l’Assessore alle attività economiche e produttive del comune di Palermo Giuliano Forzinetti.