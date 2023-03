Processo OpenArms, la difesa di Salvini: “Emerse ambiguità”

“Sono emerse false notizie sulle condizioni del natane con a bordo gli immigrati"

1' DI LETTURA

PALERMO – Conclusa l’udienza del processo OpenArms: Matteo Salvini ha lasciato l’aula bunker dell’Ucciardone. Lo si apprende da una nota dela Lega.

“C’è grande soddisfazione perché – sottolineano fonti della difesa del Ministro – i consulenti dei legali di Salvini hanno documentato con grande precisione come dietro il barcone vi fossero i trafficanti. Non solo. Sono emerse le molte ambiguità di OpenArms a partire dalle false notizie sulle condizioni del natante con a bordo gli immigrati: non imbarcava acqua e lo scafo non era danneggiato”.