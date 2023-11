Procuratore capo di Catania: ecco quali sono gli otto nomi in lizza

La successione a Carmelo Zuccaro

CATANIA – Scadevano oggi i termini per presentare la domanda a Procuratore capo della Repubblica di Catania. La successione a Carmelo Zuccaro, passato al timone della Procura generale, è ufficialmente scattata. Un iter di nomina, così come prevedono tempi e protocollo, destinato ad allungarsi per i prossimi mesi.

I nomi in ballo

Ed alla fine, a concorrere saranno: il magistrato Sebastiano Ardita, Francesco Curcio attuale Procuratore di Potenza, Gerardo Dominijanni attuale Procuratore Generale di Reggio Calabria, Ignazio Fonzo attuale Procuratore aggiunto a Catania, Paolo Guido Procuratore aggiunto a Palermo, Antonio Maruccia attuale Procuratore generale di Lecce, Francesco Puleio attuale Procuratore, Marzia Sabella procuratore aggiunto a Palermo.

La nomina

La palla passa adesso al Consiglio superiore della magistratura per una decisione che, come detto, è destinata ad arrivare nei prossimi mesi. Plausibile che se ne riparli nell’arco compreso tra maggio e luglio del 2024.