Progetto civico Italia, nasce il coordinamento regionale

A guidarlo sarà l'ex dirigente Dem Carmelo Miceli

PALERMO – Nasce in Sicilia il primo coordinamento regionale di Progetto civico Italia, la rete che mette insieme tanti amministratori locali. A guidarlo è l’avvocato Carmelo Miceli, ex dirigente del Pd. Ad annunciarlo in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea siciliana a Palermo, Alessandro Onorato, assessore nella giunta Gualtieri a Roma e tra i promotori di Progetto civico Italia, assieme a Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader del movimento Controcorrente.

“Proprio dalla Sicilia deve ripartire un reale cambiamento per dare una prospettiva al Paese, soprattutto ai giovani – ha detto Onorato -. Da qui a metà dicembre saranno costituiti coordinamenti in tutte le Regione d’Italia. Stiamo ricevendo una media di 50-60 (Rpt 50-60) mail al giorno”.

“E’ un nuovo contenitore per cercare di colmare un vuoto nel centrosinistra e per recuperare chi non si riconosce al momento nei due schieramenti – ha sottolineato Miceli -. La Sicilia è sempre stato un laboratorio politico. Mi ha colpito ritrovare tante persone che si erano perse per strada e avevano mollato. Abbiamo l’ambizione di fare del centrosinistra una forza di governo. Siamo un gruppo aperto, dialogante. Avremmo potuto annunciare già oggi anche i coordinamenti provinciali, continuiamo a ricevere tante adesioni”.

“Nessun compromesso al ribasso. Non accetteremo mai candidati per dare meno fastidio agli equilibrismi sapendo di perdere – ha aggiunto Miceli -. La nostra dimensione è diversa, Progetto civico Italia non partecipa a equilibrismi e tattiche. Rischiamo tanto ma siamo convinti di potere fare la differenza, il ritorno d’interesse forse è dovuto proprio a questo”.

Alla domanda sui rapporti col Pd, partito di cui è stato dirigente, Miceli ha risposto: “Mi auguro che il Pd esca dalla dimensione di litigiosità in cui si è infilato. Se qualcuno del Pd pensa di potere essere utile in tutte le prossime elezioni credo che il partito debba superare la fase dei ricorsi, controricorsi ed esposti”.

La Vardera ha affermato: “Abbiamo già circa 100 richieste di adesioni da parte di amministratori ma non posso anticipare nulla al momento. Più che al centrodestra so che do fastidio al centrosinistra – ha continuato il parlamentare regionale -“.

“I partiti non esistono, non fanno paura a nessuno. Hanno un potere? Sì, ma esiste un mondo reale molto più forte e noi lo vogliamo andare a prendere – ha detto Alessandro Onorato, tra i fondatori di Progetto civico Italia, sul rischio che la rete di amministratori nel tempo finisca per essere inglobata dal sistema dei partiti come avvenuto in passato per altre esperienze movimentiste -“.