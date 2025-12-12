Baraccopoli, proroga al risanamento. Schifani: “Atto responsabile”

Il governatore: "Chiuderemo una ferita aperta da decenni"

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime soddisfazione per la proroga fino al 31 dicembre 2026 dei poteri speciali in materia di risanamento delle baraccopoli di Messina.

Schifani: “Così si garantisce continuità”

Schifani definisce la scelta del governo nazionale, attraverso la bozza del decreto Milleproroghe, “un atto di responsabilità e attenzione verso una storica emergenza abitativa», sottolineando che l’estensione del regime commissariale garantirà «continuità alle attività di ricollocazione delle famiglie, alle demolizioni e ai progetti di rigenerazione urbana già avviati”.

“Chiuderemo ferita aperta”

Il governatore – che guida la struttura commissariale e che nel luglio scorso aveva chiesto la proroga dei poteri straordinari a Palazzo Chigi – ha inoltre ringraziato la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni per il “dialogo costante e costruttivo” che ha portato al risultato, ribadendo che la proroga consentirà di completare l’intero percorso di risanamento e di “chiudere definitivamente una ferita aperta da decenni per la città di Messina”.