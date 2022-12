Proroga precari Covid: intervengono Schifani e Miccichè

Ecco le novità e le reazioni dal mondo della politica

Approvata all’Assemblea regionale siciliana, con un emendamento alle variazioni di bilancio, la norma che consente di prorogare per 60 giorni il contratto di lavoro del personale tecnico e amministrativo che è stato impiegato nella sanità durante l’emergenza Covid.

Schifani: “Lavoreranno ancora per due mesi”



“Ieri ho incontrato una delegazione di questi lavoratori e ho preso un impegno che ho subito mantenuto, grazie anche alla sensibilità del Parlamento regionale sul tema – dice il presidente della Regione Renato Schifani -. Lavoreranno ancora per due mesi e nel frattempo c’è l’impegno di tutte le parti coinvolte a sedere a un tavolo tecnico, che istituiremo presso l’assessorato alla Salute, che cercherà di individuare possibili percorsi per l’impiego di queste risorse umane”.

Catania: “Patrimonio umano indispensabile per la sanità”

“Esprimo soddisfazione perché l’impegno di Fratelli d’Italia è stato fatto proprio dal Governo regionale e ora amministrativi e tecnici assunti durante la pandemia Covid potranno continuare a lavorare in proroga sino a fine febbraio”. Lo dice il vice capo gruppo FdI all’Assemblea Regionale Siciliana, il deputato regionale Nicola Catania, dopo che l’assemblea ha approvato l’emendamento aggiuntivo presentato dal Governo che proroga sino al 28 febbraio i contratti di tecnici e amministrativi precari Covid. Proprio l’onorevole Catania, qualche settimana addietro, ha ricevuto all’Ars una delegazione di lavoratori. “È stato il nostro gruppo politico a chiedere alla compagine governativa una proroga nelle more che il Governo nazionale trovi la soluzione definitiva alla questione – ha detto Catania – questo personale rappresenta un patrimonio umano indispensabile per le strutture sanitarie in Sicilia”.

FI (Ars): “Confermata la serietà degli impegni assunti dal governo”

“La proroga per tutti i lavoratori impegnati contro il Covid è certamente una buona notizia per tutta la sanità siciliana. Si tratta di personale medico, sanitario e amministrativo che ha maturato sul campo una grande esperienza che non andrà dispersa ma costituirà ora un patrimonio per tutto il sistema della sanità pubblica siciliana. La norma approvata stasera conferma la serietà e la bontà degli impegni assunti dal Governo regionale e dal Presidente Schifani in prima persona, che in questi primi mesi della legislatura confermano di lavorare per affrontare le emergenze nella giusta ottica di costruire sviluppo e servizi duraturi per tutti i siciliani.” Lo dichiarano i deputati del gruppo di Forza Italia all’ARS (Pellegrino, Gallo Afflitto, Gennuso, Grasso, Lantieri, La Rocca Ruvolo, Vitrano, Falcone e Tamajo) dopo il voto di stasera che ha prorogato al 28 febbraio i contratti per tutto il personale assunto per l’emergenza Covid-19.

Mancuso, Micciché, D’Agostino: “Obiettivo: piena stabilizzazione”

“Questa sera in aula abbiamo approvato la norma che autorizza la proroga dei contratti per il personale tecnico e amministrativo impegnato a fronteggiare l’emergenza Covid in Sicilia. Come più volte ribadito, deve essere intesa come il primo passo verso un percorso di più ampio respiro che mira alla piena stabilizzazione. Per farlo, siamo anche favorevoli all’adozione di un procedimento selettivo che dia evidenza pubblica. Ciò che importa è che non si perdano per strada risorse preziose e già formate. La nostra sanità non è in grado di sorreggere il peso di tale ulteriore defezione. Merita un implemento delle risorse in organico che passa anche dalla stabilizzazione degli eroi del Covid”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli onorevoli Michele Mancuso, Gianfranco Micciché e Nicola D’Agostino del gruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano.