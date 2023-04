Adrano, ex operatori ecologici occupano il Consiglio

L'iniziativa in corso da ieri sera

1' DI LETTURA

CATANIA – Un presidio del consiglio comunale di Adrano, fino a che non avranno risposte dalle autorità: è la protesta degli ex operatori ecologici del territorio di Adrano, che da ieri sera hanno occupato l’aula consiliare. “Non andremo via fino a che non avremo impegni scritti e un tavolo tecnico”, scrivono in una nota.

Protesta Adrano, il testo della nota

“Noi ex operatori ecologici del territorio di Adrano, stanchi e disperati dall’essere riassorbiti e reinseriti nel mondo del lavoro, annunciamo che il 17 aprile presidieremo il consiglio comunale fino a quando non avremo certezze e impegni scritti davanti a un tavolo tecnico e alle autorità competenti.

Chiediamo aiuto alle istituzioni di Adrano alle regione ai politici che operano nel catanese e al prefetto di intervenire tempestivamente in un territorio in cui si è giunti alla disperazione totale”.