Protesta degli agricoltori, corteo lungo la Statale 113 nel Palermitano

È partito da Termini Imerese e si fermerà a Cefalù

TERMINI IMERESE (PALERMO) – È partito dall’area di servizio di Termini Imerese, in provincia di Palermo, il corteo di trattori e camion nell’ambito della protesta degli agricoltori che percorrerà la statale 113 fino a Cefalù. Allevatori e agricoltori protestano anche per i rincari delle materie prime e del gasolio che non sono accompagnate da misure di sostegno per il loro lavoro e da un aumento dei prezzi di vendita.

Le proteste degli agricoltori del movimento “La Sicilia alza la voce” si svolgono con i trattori in diverse zone della Sicilia.

FOTO DI ARCHIVO