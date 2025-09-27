I manifestanti pro Palestina sono scesi in piazza con l'obiettivo di raggiungere l’aeroporto

Proteste e scontri a Torino. I manifestanti pro Palestina sono scesi in piazza con l’obiettivo di raggiungere l’aeroporto di Caselle e la sede di Leonardo, tra le principali aziende leader dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Le forze dell’ordine hanno cinturato lo scalo e bloccato il corteo. A nulla è servita una lunga trattativa. Si è arrivati allo scontro quando un gruppo di manifestanti ha provato a forzare il blocco per raggiungere l’aeroporto. Lanci di bottiglie, bombe carta e pietre lanciate dai manifestanti. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti.