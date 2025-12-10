Protezione Civile di Catania, via al Gruppo Comunale di Volontariato

Ecco come aderire e partecipare

CATANIA – L’Amministrazione Comunale di Catania pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione e l’ammissione dei cittadini al neonato Gruppo di Volontariato della Protezione Civile di Catania. Un atto che concretizza la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22 ottobre 2024 in linea alle direttive del Codice della Protezione Civile.

Protezione Civile di Catania

Il Gruppo, che avrà sede legale e operativa presso il centro Comunale della Protezione Civile in Via Leopoldo Nobili n. 28, persegue diverse finalità. “Tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.

Bottino: “Un atto fondamentale”

Sull’importanza strategica di questa iniziativa, l’intervento dell’assessore alla Protezione Civile, Daniele Bottino: “Dopo appena tre settimane dall’insediamento, portiamo a compimento un atto di fondamentale importanza per il mondo della Protezione Civile e per il servizio ai cittadini.

La costituzione del Gruppo Comunale non è solo un adempimento amministrativo, ma un gesto concreto di cura verso la nostra comunità. È preciso intento di questa Amministrazione – ha aggiunto Bottino – fare in modo che la nuova organizzazione debutti operativamente già per le festività agatine dei primi giorni di febbraio. Vogliamo che i cittadini vedano nei volontari un punto di riferimento immediato e rassicurante durante i grandi eventi che coinvolgono la nostra città, come assistenza attiva alla popolazione”.

“L’invito” ai cittadini

L’invito ad aderire è rivolto ai cittadini dell’unione europea e ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. Senza distinzione di sesso, etnia o religione, che abbiano compiuto il 18° anno di età e godano dei diritti civili e politici.

È richiesta, inoltre, l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività e l’assenza di condanne penali. L’adesione è consentita anche ai minorenni che abbiano superato il sedicesimo anno di età, previo assenso dell’esercente la responsabilità genitoriale, ma il loro impiego è limitato alle attività formative e logistiche, ad eccezione di quelle operative previste in emergenza.

L’ammissione come “volontari effettivi” è subordinata al superamento di un corso di addestramento e di un eventuale periodo di prova della durata di sei mesi. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato all’Avviso, dovranno essere sottoscritte e complete della documentazione richiesta.

Come partecipare

L’avviso pubblico e lo schema di domanda sono visionabili nel sito del Comune di Catania al link: https://www.comune.catania.it/contents/2025/7/11/12/9/Avviso-Manifestazione-di-interesse-GVCPC.pdf

Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protezionecivile.catania@pec.it. Oppure presentate a mano, in busta chiusa, al Protocollo Direzione Protezione Civile in Via Leopoldo Nobili n. 28.

Il termine per la presentazione in questa fase istruttoria è fissato alle ore 12:00 del 10 Gennaio 2026 (30° giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso), ma i termini di validità per la presentazione delle domande rimangono sempre aperti per le fasi successive di ammissione. L’esito delle procedure di selezione sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Catania.