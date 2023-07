Dalle provinciali alle riforme: vertice di maggioranza I TEMI

Agenda molto ricca, lo scopo è mantenere fede agli impegni presi prima dello stop elettorale: sullo sfondo nuovi equilibri

PALERMO – L’appuntamento è fissato per le 16.00 a Palazzo d’Orleans, il presidente della Regione Renato Schifani incontrerà capigruppo e segretari di partito per concordare la road map estiva dell’Ars, lo scopo è mantenere fede agli impegni presi prima dello stop elettorale.

I temi sul tavolo

Dalle elezioni provinciali alla riforma dei Consorzi di bonifica, passando per la polizia locale, la riorganizzazione dei Beni culturali e ancora: il ddl che istituisce lo psicologo di base e quello che riorganizza il settore estrattivo delle cave. In agenda anche gli enti locali, legge sull’urbanistica e quello (molto atteso) sul ripristino delle province. E soprattutto il metodo, nessuna ingerenza sull’attività legislativa, ma una funzione di guida politica, come Schifani aveva annunciato a LiveSicilia rispondendo – e gettando acqua sul “fuocherello” – alle dichiarazioni del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Il clima nella maggioranza

Dopo le amministrative, Renato Schifani ha delegato il vicepresidente Luca Sammartino alla “gestione dei rapporti del governo con il Parlamento siciliano e la presidenza dell’Assemblea regionale”. E ancora, Schifani ha avocato la delega alla Programmazione, uno dei settori più importanti in vista della gestione dei fondi 2021/27 e di quelli del Pnrr.

Sammartino sta mantenendo ottimi rapporti con la nuova Dc di Cuffaro e Fratelli d’Italia scalpita, ma il rimpasto è stato archiviato e il clima “sereno”, instaurato dopo il responso delle urne, si trova alla prova dei nuovi equilibri di maggioranza.

Punto primo: le provinciali

Il piatto forte del vertice non è, come sarebbe facile credere, la nomina dei commissari provinciali, ma la data del voto: per FdI sarebbe più utile l’election day con le europee, contando sull’effetto trascinamento di Giorgia Meloni. La Lega ha più volte chiesto di andare al voto prima possibile, come conferma a LiveSicilia la capogruppo Marianna Caronia. Insieme alla DC, i Salviniani possono contare su un forte radicamento territoriale, in grado di essere determinante a livello provinciale. “Il disegno di legge sulle province – spiega Marianna Caronia – è estremamente importante e noi vogliamo con forza che questo organo ritorni a essere rappresentativo della volontà popolare. Crediamo che sia anche importante arricchirlo di competenze, in modo che possa assorbire le tantissime materie che la Regione e i Comuni hanno. Alcune potrebbero essere delegate – conclude – per esempio, nella gestione delle strade e nel rapporto col territorio la provincia diventa un organo essenziale”.

Ma la partita delle provinciali si gioca anche su alcuni interrogativi che provengono dalle leggi nazionali: l’elemento di maggiore criticità è quello dell’inviduazione, con certezza, dei costi.

Fratelli d’Italia resta unita

Ci sarà Salvo Pogliese, coordinatore della Sicilia orientale di FdI, a rappresentare il partito durante il vertice. Presente anche Giorgio Assenza, il capogruppo, che si è conquistato qualche mugugno, non solo a livello regionale, dopo la presentazione della sanatoria edilizia per determinate costruzioni che distano meno di 150 metri dal mare. “Un provvedimento personale e non di partito”, sussurra chi lo accusa di aver pensato a una legge che “contrasta con la linea di Giorgia Meloni”. Ma il gruppo più numeroso dell’Ars resta unito. Saranno presenti tutti i capigruppo e i segretari di partito della maggioranza. Sullo sfondo ci sono i momenti caldi del collegato bis e la direttiva di Schifani: “Non inserire mancette territoriali”. La verifica di chi lo abbia ascoltato è in corso.