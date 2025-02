PTA San Luigi di Catania, Cisl FP: “Parcheggi difficili per i dipendenti”

Il sindacato della funzione pubblica: "Incontro con l'Asp per trovare soluzioni"

CATANIA – Trovare soluzioni per il personale del Presidio Territoriale d’Assistenza San Luigi, che non dispone di parcheggi nell’area interna: è quanto chiede la Cisl Funzione Pubblica di Catania, in una lettera indirizzata all’Asp firmata dal segretario generale Danilo Sottile.

Il sindacato, pur apprezzando l’intento dell’Asp di migliorare la fruibilità della struttura per gli utenti, chiede un intervento per permettere al personale di parcheggiare senza difficoltà nelle vicinanze del PTA, garantendo la continuità e l’efficienza del servizio sanitario.

Il parcheggio nel PTA San Luigi

La decisione comunicata dall’Asp prevede di riorganizzare il flusso veicolare e le aree di sosta del PTA San Luigi, con l’accesso alla struttura che dal 17 febbraio sarà regolato e contingentato.

“La riorganizzazione – si legge nella lettera firmata dal segretario Danilo Sottile – prevede 70 stalli destinati ai pazienti, alle donne in gravidanza e alle persone con disabilità. Tuttavia il personale rimanente, che comprende circa 200 dipendenti tra cui i medici specialisti, non avrà più accesso all’area parcheggio interna, in quanto la priorità viene data ai pazienti e alle emergenze”.

Le difficoltà per il personale

“Questa situazione – si legge ancora nella lettera di Cisl FP Catania – potrebbe creare un disagio significativo per il personale, poiché non vi sono alternative disponibili nelle immediate vicinanze”.

“Il parcheggio Milo della metropolitana – continua la nota – spesso è già saturo a partire dalle ore 7:30, essendo utilizzato principalmente da pendolari e dipendenti della metropolitana. Inoltre, l’area circostante è caratterizzata da divieti di sosta e zone di rimozione, senza strisce blu o autorimesse nelle vicinanze”.

La mancanza di parcheggi adeguati per Cisl FP Catania potrebbe essere causa di disagi, perché dipendenti e specialisti potrebbero avere difficoltà a rispettare gli orari di ingresso e di apertura degli ambulatori.

Per questo il sindacato ha chiesto un incontro per individuare una soluzione che permetta al personale di parcheggiare senza difficoltà, garantendo così sia all’utenza che al personale la continuità e l’efficienza del servizio sanitario.