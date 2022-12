Pubbliservizi, interviene Portoghese: “Pronto il ricorso”

"I lavoratori saranno tutelati", ha detto in consiglio comunale il commissario straordinario di Palazzo degli Elefanti.

1' DI LETTURA

Catania – “Il Cda della Pubbliservizi si opporrà alla sentenza. Si andrà in appello. Ci saranno due fasi, una relativa ai curatori e alla sostenibilità finanziaria, l’altra relativa a una proroga tecnica all’ente o per nuovi capitolati o per nuova procedura. In questo frangente può inserirsi l’assorbimento dei livelli social”. Lo ha detto il commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese durante la seduta straordinaria del Consiglio sulla decisione della quarta sezione Fallimentare del Tribunale che ha dichiarato inammissibile la domanda di omologazione di concordato avanzata dalla società partecipata al 100% dall’ex Provincia ora Città Metropolitana di Catania.

“I lavoratori della Pubbliservizi – ha aggiunto Portoghese – sono tutelati per legge. Ci sono procedure prefettizie per i livelli sociali con assunzioni del personale che ha perso il lavoro. E riguardo agli stipendi posso dire che non mi sono stati segnalati problemi per i pagamenti. Io ho preso in mano la situazione il 9 febbraio di quest’anno – ha concluso Portoghese – e ho dovuto allineare tutti i documenti, cosa che non era mai stata fatta né dal Mise né dal CdA, ai quali spetta la procedura concordataria, in quanto noi siamo proprietari. Ho dovuto correggere i dati. Ho legittimato i 5 milioni per la ricostruzione aziendale”.