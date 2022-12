PuliAmo Catania: domani volontari in azione al Passiatore

Dalle 10 alle 12 (il punto di ritrovo sarà davanti alla fontana di Proserpina): chiunque voglia partecipare dovrà portare con sé guanti resistenti (non in lattice), scopa, e paletta.

2' DI LETTURA

CATANIA. Il comitato civico PuliAmo Catania torna in strada, dopo i precedenti appuntamenti di agosto nella zona di piazza Europa con 30 volontari che hanno raccolto 25 sacchi di rifiuti e il successivo di settembre nel quartiere di San Cristoforo a supporto di Plastic Free in cui i risultati sono stati raddoppiati: 50 sacchi di rifiuti raccolti e ben 60 i volontari coinvolti.

“Troviamo un problema, compiamo un’azione e proviamo a risolvere il disagio della cittadinanza quando c’è la possibilità” rivela uno dei fondatori, l’avvocato Massimo Ferrante. Di recentissima formazione, il comitato su iniziativa di quattro cittadini – oltre il già citato, rispettivamente: Stefano Lo Cicero, Luca Seminara e Michele Vivaldi – nasce in maniera del tutto spontanea, senza condizionamenti sociali e politici, per sensibilizzare la comunità sul tema dell’ecologia e della legalità.

Questa volta domani, domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 12, il punto di ritrovo sarà davanti alla fontana di Proserpina, nei pressi della stazione centrale di Catania, per pulire il giardino, la cosiddetta zona del “Passiatore” e piazza dei Martiri. Chiunque voglia partecipare dovrà portare con sé guanti resistenti (non in lattice), scopa, paletta o pinza telescopica mentre i sacchi per la raccolta dei rifiuti – che verranno differenziati – saranno forniti da PuliAmoCatania. Al termine, l’immondizia verrà smaltita attraverso il servizio di ecologia urbana.

“Ci sono anche altre associazioni che si occupano di questo. Cerchiamo di coprire posti non battuti e di organizzare iniziative parallele” . Il comitato civico PuliAmo Catania desidera stimolare ciascuno a prendersi cura degli spazi pubblici ma non solo: mira a ridare fiducia a chi sogna una Catania dignitosa, accogliente, vivibile. A tale scopo, domenica si terrà anche una raccolta di coperte usate o nuove da regalare a senzatetto e persone bisognose, per le quali farà da tramite la Comunità di Sant’Egidio. Si raccomanda affinché l’iniziativa vada a buon fine che ciascuna coperta – nel caso sia usata – venga lavata, sterilizzata e impacchettata da una lavanderia, prima della consegna. In caso contrario, non verrà accettata.

Riaffermare valori quali decoro, bellezza, solidarietà e legalità promuovendo lo spirito di partecipazione, coesione e condivisione tra le persone è la sfida promossa sin dagli esordi lo scorso agosto, in cui emerse già l’attivismo dei promotori attraverso l’esposto presentato al prefetto per arginare le difficoltà arrecate ai residenti dalle scorribande della movida in loco. “Quella di domenica sarà la prima iniziativa invernale nella speranza di tanti appuntamenti per l’anno nuovo” sono le parole conclusive che ci rinviano ai prossimi mesi per le future iniziative a fianco del gruppo.