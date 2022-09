Pulizia straordinaria, al via la seconda fase a Vergine Maria e Arenella

Il sindaco ha effettuato un sopralluogo e poi ha partecipato all'inaugurazione del centro di raccolta Rap in via Basile

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo l’avvio nei quartieri di Partanna e Mondello, stamattina è iniziata una nuova fase del piano di pulizia straordinaria nelle aree di Vergine Maria e Arenella.

“Rap e Reset iniziano con le opere di bonifica in questi quartieri con il consenso di cittadini e commercianti. Sappiamo che il piano di pulizia straordinaria non è la soluzione a tutti i problemi di decoro della città, ma non ci stanchiamo di fare vedere ai cittadini come si presenterebbero i quartieri se ogni giorno tutti insieme collaborassimo nel mantenere pulito ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla che stamattina ha anche fatto visita all’inaugurazione del nuovo Centro comunale di raccolta della Rap in via Ernesto Basile -“.