Pulmino ribaltato a Palermo, scattate le multe e le indagini

Erano rimasti feriti diversi bambini

PALERMO – Sono scattare diverse sanzioni amministrative per l’incidente in via Ruffo di Calabria a Palermo dove lo scorso primo luglio un pulmino con a bordo un gruppo di una comunità di alloggio si è cappottato.

Secondo le verifiche tecniche si sono rotti i freni e il mezzo si è messo di fianco. Diversi sono stati i bambini che sono finiti in ospedale. Una bimba è stata ricoperta al Di Cristina ma poi dimessa. Al sono state elevate multe dalla polizia municipale per l’assicurazione scaduta a marzo del 2025 e la revisione scaduta a marzo del 2018.

Al rappresentante legale dell’associazione la mancanza assicurazione come proprietario del veicolo, la mancanza degli estintori, la mancanza della cassetta del pronto soccorso e l’assenza delle uscite di sicurezza.

A bordo del pulmino c’erano 21 persone tra bambini, ragazzi, educatori e l’autista. Erano di ritorno da una gita. Il pulmino giallo è un Fiat Ducato immatricolato nel 1997. Il piccolo scuolabus appartiene alla onlus Aspasia, associazione che si trova a Palermo in via Vasco De Gama.

La onlus gestisce la comunità alloggio gli Amici di Giancarlo dove sono accolti minori dai 6 ai 13 anni affidati dal tribunale per i minorenni. In questi giorni sono in corso ancora approfondite indagini da parte della polizia municipale.