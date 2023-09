I controlli dei carabinieri con l'apporto del cane antidroga King

1' DI LETTURA

RAGUSA – Scoperto un market della droga a Punta Braccetto, arrestato un 63enne di Comiso. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Ragusa, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Nicolosi e con il NAS ed il NIL di Ragusa.

I militari hanno arrestato l’uomo che gestiva un minimarket a Punta Braccetto e parallelamente l’attività di spaccio di droga. Per l’uomo sono state elevate inoltre sanzioni per 11mila euro.

Decisivo il contributo alle indagini del cane antidroga King che, durante il controllo nel minimarket gestito dall’uomo, ha subito segnalato la presenza di sostanza stupefacente. Infatti, occultato dietro uno scatolone pieno di bottiglie sono stati trovati due contenitori di vetro, il primo con circa 60 dosi di cocaina, il secondo con altrettante dosi di hashish. Continuando il controllo, scaffale dopo scaffale, King ha rinvenuto ben 16 panetti di hashish e segnalato nel controsoffitto del negozio una confezione di cocaina, per un totale di 2 chili di hashish e 240 grammi di cocaina che sono stati sequestrati.

Il comisano è stato arrestato e portato nel carcere di Ragusa. Nel corso dello stesso controllo, inoltre, gli operatori del NAS, hanno riscontrato la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, nonché mancanza delle procedure di autocontrollo, elevando sanzioni amministrative per 5.000 euro, oltre alla sospensione dell’attività. In più, gli ispettori del NIL hanno riscontrato la presenza di un lavoratore straniero in nero, comminando le prescritte sanzioni della chiusura immediata dell’attività commerciale e della sanzione di oltre 6.000 euro.