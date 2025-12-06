Pusher ‘su ordinazione’, nascondeva la droga a casa della sorella

Recuperate e sequestrate diverse confezioni di cocaina e crack

ACIREALE (CATANIA) – Prendeva ordinativi telefonici per vendere droga e fissava un appuntamento con il ‘cliente’. Al quale cedeva le dosi richieste. Ad Acireale i militari dell’Arma hanno arrestato un 24enne incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini dei carabinieri

Il 24enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era un “attivissimo spacciatore con ordinazione telefonica”. Nei pressi dello stadio Tupparello un acquirente, giunto nel luogo prestabilito a bordo della sua autovettura, è stato raggiunto dal 24enne alla guida di uno scooter. Che, dopo essersi allontanato a piedi per qualche minuto, gli ha poi consegnato un involucro a fronte della consegna di una banconota.

I carabinieri hanno atteso che il cliente si allontanasse per fermarlo su strada. E, a seguito del conseguente controllo il conducente dell’auto, un 21enne del posto, ha consegnato loro una dose di crack. Confermando di averla appena acquistata dopo averla “ordinata” telefonicamente allo spacciatore.

Contemporaneamente altri militari hanno provveduto analogamente al controllo del 24enne, frattanto entrato in un bar. Trovandolo in possesso all’interno di un calzino di una bustina contenente una piccola quantità di crack, nonché della somma di 150 euro.

Il fermo e la perquisizione

Quando i militari lo hanno informato che avrebbero effettuato un controllo presso l’abitazione della sorella, proprio nei pressi del Tupparello, dove il 24enne andava a rifornirsi prima della cessione con l’acquirente, ha ammesso loro le proprie responsabilità. Aggiungendo che avrebbero trovato in cucina altra droga.

La conseguente perquisizione eseguita in casa della sorella, a dire del giovane ignara di tutto, ha effettivamente poi consentito ai carabinieri di rinvenire 78 dosi di droga già confezionate per la vendita al dettaglio, rispettivamente 34 di crack e 44 di cocaina. L’arresto del giovane è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.