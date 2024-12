Qualità della vita, Parisi: “Ecco perché Catania sale di posizioni”

"Il dato potrebbe essere ancora migliore", spiega l'assessore

CATANIA – Avanti piano. Sulla tanto consueta quanto attesa classifica del Sole 24 Ore a proposito della classifica delle città italiane sulla qualità della vira, Catania sale dunque di nove posizioni. Il balzo più significativo tra le città metropolitane dello Stivale.

Un dato che vede la Sicilia non certo tra i primi posti della graduatoria. Il capoluogo etneo, passato dalla posizione numero 92 (su 107) di un anno fa alla 83: un dato perlomeno incoraggiante. E che vale la pena interpretare.

Qualità della vita a Catania

“La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle Città italiane ci ha gratificato di un risultato molto lusinghiero per quel che concerne gli indicatori legati allo sport – spiega l’assessore di Palazzo degli elefanti, Sergio Parisi -.

L’indice di sportività, valore onnicomprensivo, fa segnare un incremento di ben 31 punti rispetto al 2023; ci classifichiamo ventottesimi per quanto riguarda le strutture sportive, un altro “valore-quadro” al cui interno, fra i sotto-indicatori, spicca il diciassettesimo posto per gli investimenti nello sport”.

Prosegue Parisi: “Sono felice che lo sport abbia contribuito in maniera determinante al buon risultato di Catania che cresce di nove posizioni rispetto alla classifica del 2023. Ma con gli indicatori più rispondenti alla realtà degli investimenti su impiantistica indoor e outdoor che in questi anni abbiamo finalizzato, grazie ad esempio ai fondi del PON METRO che non vengono considerati per la classifica, il dato diverrebbe ancora migliore.

Continueremo su questa strada, insieme al Sindaco Trantino, perché abbiamo la convinzione, dimostrata dai dati, che alzare la qualità e la quantità di spazio pubblico riservato al verde, alle aree ludiche e alla pratica sportiva, alzi i livelli della qualità della vita, oltre a garantirci un futuro più sano”.

Per la cronaca, i dati della classifica sono della giornata di ieri.