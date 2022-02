Quirinale, Di Miceli (Ersu Palermo): Mattarella grande storia universitaria

Le parole del presidente dell'Ente per il diritto allo studio

PALERMO – “Il presidente Mattarella stato un grande protagonista delle istituzioni repubblicane come parlamentare e ministro della Repubblica (Rapporti con il Parlamento, Pubblica Istruzione, Difesa) ma anche come vice-presidente del Consiglio dei Ministri. A parlare è il presidente dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Palermo, Giuseppe Di Miceli che aggiunge: “Ma come presidente dell’ERSU Palermo e docente universitario desidero ricordare la sua storia di professore universitario che si è sviluppata come docente di diritto parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo. Nell’anno 1983, veniva collocato in aspettativa entrando a far parte della Camera dei Deputati, dove è stato confermato per ben sette legislature fino all’anno 2008”.

“Ricordiamo, inoltre, con piacere” – prosegue il vertice di ERSU Palermo – “che il professore universitario Sergio Mattarella era stato Presidente – verso la fine degli anni settanta del secolo scorso – dell’attuale ERSU (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) allora denominato Opera Universitaria dell’Università degli Studi di Palermo”.

Giuseppe Di Miceli ricorda come “già sette anni fa, l’allora neo-presidente, durante il suo primo discorso, parlò delle difficoltà che sottraggono il futuro alle ragazze e ai ragazzi, del lavoro che manca per tanti giovani, della perdita di occupazione, emarginazione, delle difficoltà che si incontrano nel garantire diritti e servizi sociali fondamentali. E successivamente aveva sottolineato come la giovane generazione che cresce consenta al nostro Paese di sperare in una crescita costante, nell’innovazione, nel senso di responsabilità, nel senso di eguaglianza, nel senso di libertà pratica e realmente vissuta.”

“E’ anche per questi motivi – conclude il presidente di ERSU Palermo, Giuseppe Di Miceli – che dall’Ente esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica”.

